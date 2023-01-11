Güney Kıbrıs'ta iki günde 22 kilo uyuşturucu

Rum polisi önceki gün Limasol’da, dün de Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

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11/01/2023

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Güney Kıbrıs'ta iki günde 22 kilo uyuşturucu

Rum polisi önceki gün Limasol’da, dün de Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Fileleftheros’a göre Narkotik Şube ekipleri dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenledikleri operasyonla 19 kilo hintkeneviri ve 1 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirdi, konuyla ilgili 32 yaşındaki bir kişi tutukladı.  

Aynı gazeteye göre, önceki gün de Limasol’da, uyuşturucudan sabıkası bulunan 40 yaşındaki Rum’u takibe alan polis, kişinin tasarrufunda 3 kilo 626 gram ağırlığında hintkeneviri türünde uyuşturucu buldu.

11/01/2023 11:29
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TAGS: Güney Kıbrıs
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