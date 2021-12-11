Güney Kıbrıs’ta İki Kişide Daha ''Omicron'' Varyantı Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta dün “Omicron” varyantı taşıdığı tespit edilen 3 vaka tespit edilmesinin ardından, bugün iki kişide daha korona virüsün “Omicron” varyantının tespit edildiği haber verildi.

İki yeni vakanın, dün pozitif oldukları tespit edilen üç öğrencinin temaslılarının takibi sürecinde tespit edildiklerini bildiren Rum haber kaynakları, Limasol Teknik Lisesinde öğrenim gören ve yurt dışındaki okul gezisinden dönmelerinin ardından Omicron varyantı taşıdıkları tespit edilen üç öğrencinin ardından, bu sabah okulda öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 500 kişiye PCR testi yapıldığını ekledi.

OKUL GEZİSİNDEN DÖNEN ÜÇ ÖĞRENCİDE “OMİCRON VARYANTI” TESPİT EDİLDİ

Güney Kıbrıs’ta, yurt dışında yapılan bir okul gezisine katılan ve 1 Aralık’ta Rum tarafına dönen üç öğrencide korona virüsün “Omicron varyantının” tespit edildiği ve bu durumun Rum tarafındaki ilgili birimlerin alarma geçmesine neden olduğu ifade edildi.

Manşetten yer verdiği haberinde, Omicron varyantının Güney Kıbrıs’a gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, temas takip ekibi ve epidemiyoloji uzmanlarının alarma geçtiğini yazan Politis, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tedbirler alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu, epidemiyoloji uzmanlarının da yeni öneriler hazırladıklarını kaydetti.

Omicron varyantına sahip olan üç vakanın da Limasol’da tespit edildiğini ve vakaların 1 Aralık tarihinde yurt dışında yapılan bir okul gezisine katılan 3 öğrenci olduklarını yazan gazete, öğrencilere ülkeye dönüşlerinde PCR testi yapıldığını ve testlerin negatif çıktığını belirtti.

Öğrencilerin bunun üzerine evde izole olmadıklarını ve toplumun arasına karıştıklarını kaydeden gazete, öğrencilerin 5 gün sonra (6 Aralık) semptom gösterdiklerini ve yapılan testlerin sonucunda da pozitif çıktıklarını ifade etti.

Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün üç vakadan aldığı numunede yaptığı incelemenin ardından ise “Omicron” varyantının tespit edildiğini belirten gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, 3 vaka ve bu kişilerin temasta bulunduğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 42 kişinin dün akşam 48 saatliğine karantinada kalmaları için otele çağrıldıklarını ancak kişilerin tek tek kalacağı oda olmaması için, bu kişilerin otelde kalmaya itiraz ettiklerini ifade etti.

42 öğretmen ve öğrenciden oluşan kafilenin 8 gün önce İskoçya’dan adaya döndüklerini belirten gazete, sağlık bakanlığına bağlı temas takip ekibinin, üç öğrencinin temaslılarını tespit etmek için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Bu sebepten dolayı, bugün vakaların tespit edildiği okulda, Cumartesi olmasına rağmen öğretmen ve öğrencilere PCR testi yapılacağını yazan gazete, çıkacak olan sonuca göre okulun geçici olarak kapanıp kapanmayacağına karar verileceğini kaydetti.

Gazete, “Omicron” varyantının tespit edildiği 3 öğrencinin tedaviye ihtiyaçları olmadığını da ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum tarafında 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağını yazarken, başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC)’nin haritasında birçok Avrupa ülkesi gibi koyu kırmızı kategoride olmayı sürdürdüğünü ekledi.

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11/12/2021 17:19