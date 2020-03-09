Güney Kıbrıs’ta iki kişide koronavirüs olduğu kesinleşti

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Güney Kıbrıs'ta iki koronavirüs vakasının doğrulandığını söyledi.

İoannou, Limasol'da 25 yaşında ve Lefkoşa'da 64 yaşında iki kişide koronavirüs olduğunu kaydetti.

Vakaların Pazartesi günü koronavirüs için test edilen 42 kişi arasından çıktığı ifade eden Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou 25 yaşındaki vakanın İtalya'ya seyahat etmiş olduğunu ve 26 Şubat'ta Milano'dan Güney Kıbrıs’a döndüğünü belirtti.

Konstantinos İoannou, 64 yaşında vakanın ise 3 Mart'ta İngiltere'den döndüğünü ekledi.

09/03/2020 19:37