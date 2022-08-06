Güney Kıbrıs’ta iki maymun çiçeği vakası daha tespit edildi

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06/08/2022

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Güney Kıbrıs’ta iki maymun çiçeği vakası daha tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta bu sabah, iki maymun çiçeği vakasının daha tespit edildiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, vakaların yakın zamanda yurtdışından Güney Kıbrıs’a giden 20 ve 30 yaşındaki iki erkek olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve referans hastanesi olan Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki özel bölümde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte, şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta görülen maymun çiçeği vaka sayısı 3’e çıktı.

06/08/2022 10:30
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TAGS: Güney Kıbrıs, ki maymun çiçeği
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