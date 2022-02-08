Güney Kıbrıs’ta iki Türk’e hapis cezası

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08/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta iki Türk’e hapis cezası

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, Suriyeli göçmenlerin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olan Türk asıllı olduğu ileri sürülen iki kişiye hapis cezası verdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, söz konusu iki kişiyi, 3 buçuk yıl ve 4 yıl 8 ay olmak üzere hapis cezasına çaptırdığını yazdı.

Gazete iki şahsın, kazanç elde etmek için Suriyeli göçmenlerin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduklarını kabul ettiğini de ileri sürdü.

08/02/2022 12:33
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TAGS: Güney Kıbrıs, Türk hapis cezası
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