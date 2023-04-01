Güney Kıbrıs’ta ilaçlar bilimsel kriterler yerine, ekonomik kriterlerle seçiliyor

Güney Kıbrıs’ta, bir grup örgütlü hastanın, bazı yenilikçi ve özgün tedavilerin Genel Sağlık Sistemi içerisinde ele alındıkları yöntem konusunda “zıvanadan çıktığı” ifade edildi.

Örgütlü hastaların, bazı durumlarda kararların bilimsel kriterler yerine ekonomik kriterler temelinde alındığı konusunda şikayette bulunduklarını yazan Fileleftheros gazetesi, üç çok ciddi kronik hastalık kategorisinde, doktorlara en ekonomik formülü reçete etmeleri direktifi verildiği konusunda şikayette bulunulduğunu da belirtti.

Gazete, ilaç endikasyonlarının faydasına değil, maliyetine bağlı olarak ele alındığını ekledi.

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01/04/2023 12:54