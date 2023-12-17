Güney Kıbrıs’ta ilginç olay

Güney Lefkoşa’da 3 çocuğun dün, okul kundakladıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre cumartesi gece yarısı saatlerinde, bir okulda yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğunu ve olay yerine polis ile itfaiye ekiplerinin gittiğini; yangın nedeniyle bazı sınıfların zarar gördüğünü ve camların da taş atılmak suretiyle kırıldığının tespit edildiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 çocuğun gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 4’er günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.