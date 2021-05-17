Güney Kıbrıs’ta ilginç parti ve oluşumlar seçime giriyor

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Güney Kıbrıs’ta 56 sandalye için yapılacak genel seçimlere 15 parti, hareket ve koalisyon girecek. Bunlardan altısı ilk kez seçimlere katılırken, ikisi son seçimlere katılmış ve başarısız olmuştu. 2016'da yılında ise 12 parti, hareket ve koalisyon seçimlere katılmıştı.

Son parlamentoda yedi geleneksel parti temsil edildi. Sekizincisi, lideri ve tek temsilcisi Yorgos Lillikas'ın siyasetten emekli olduğu Yurttaş İttifakı, Kıbrıs sorunu ve Rusya Federasyonu ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki benzer tutumları nedeniyle Edek ile birleştirildi.

Kıbrıs Hayvan Partisi 2016'da 4.088 (yüzde 1.16) ve Halkın Nefesi 3.072 (yüzde 0.87) oy aldı. Her iki parti de daha fazla rekabet olmasına rağmen bu sefer daha güçlü bir sonuç almayı umuyor.

Tek konulu partiler arasında Birleşmiş Kıbrıslı Avcılar grubu Aktif Vatandaşlar Hareketi ve hoşnutsuz banka bono sahiplerinden oluşan Afypnisis (Uyanık) 2020 yer alıyor.

Afypnisis 2020, 2013 yılında banka bonolarına olan yatırımlarını kaybeden ve tazminat talepleri duymazdan gelinen tahvil sahipleri tarafından kuruldu. Bazı partiler onları kanatları altına almaya çalışsalar da, tahvil sahipleri hiçbirine güvenilemeyeceğine karar verdiler ve kayıplarını telafi etmenin tek yolu olarak kendi partilerini kurdular.

Diğer iki tek nolu grup, Hayvan Partisi ve Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi, avlanma konusunda bir yüzleşmeye hazır görünüyor. İkinci bir yeşil parti olarak nitelendirilebilecek Hayvan Partisi, internet sitesinde vejetaryenliği desteklediği anlaşılmasa da, "Hayvanların kesilmesine karşıyız" diyerek "Her türlü avcılığa hayır" diyor.

Avcıların başkanı Nicholas Prodromou, "son birkaç yılda sadece Kıbrıs'ta değil, tüm Avrupa'da tüm av faaliyetlerini sona erdirmeyi hedefleyen görünmez ama mevcut bir düşmandan" söz etti. Bu düşman, "hükümet mekanizmasında, çeşitli bakanlıklarda kilit görevde, kitle iletişim araçlarında ve birçok partide" bulunur.

Amaçlarından biri olarak, Aktif Vatandaşlarla güçlerini birleştiren Avcılar, "Kıbrıslı avcının niteliksel olarak iyileştirilmesini ve avcılık faaliyetlerinin korunmasını" belirlediler.

Aktif Vatandaşların arkasındaki kişi, bağımsız milletvekili Anna Theologou, avcılarla ayrı düştü ve gruptan birkaç ay önce ayrıldı. Bir ay içinde Generation Change adı altında genç seçmenlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış yeni bir grup oluşturdu. Ana sloganı "Bir nesil değişime gidiyoruz. # Var mısın?" Lider yok, Theologou kendine "genel koordinatör" diyor.

Generation Change, sosyal adaletin güvence altına alınacağı, devletin ekonomik ve sosyal olarak zayıf olanları koruyacağı, ulusal servetin ve kaliteli işlerin herkese saygın bir ücretle daha adil bir şekilde yeniden dağıtılacağı mükemmel bir toplumu “tasavvur eder”.

Generation Change manifestosunda “Mutlu vatandaşların olduğu bir Kıbrıs hayal ediyoruz” diyor ve “Vatandaşların mutluluğu, yürütme ve yasama otoritelerinin tüm kararlarını bu amaçla bağlayan anayasal bir hüküm haline gelmelidir” diye ekliyor.

Kıbrıs için Mağusa, Kıbrıs sorunundaki çıkmaza ve Türkiye'nin tellerle çevrili Maraş bölgesini çözüme açma tehdidine bir tepki olarak kurulduğu için tek meseleli bir parti olarak da tanımlanabilir. İsim seçimi tuhaf görünüyordu, çünkü bunun bir yerleşim yeri isteyen bir gruptan ziyade sadece Mağusa'ya ait bir grup olduğu izlenimini yaratabilirdi.

Ancak iyi tasarlanmış bir web sitesinde yayınlanan manifestosunun ilk paragrafı, önceliğinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. "Din veya ideolojiye bakılmaksızın vatandaşların kısıtlamalar, kontrol noktaları ve kontroller olmaksızın özgürce hareket edebilecekleri BM kararları temelinde yeniden birleşmiş bir ülke öngörüyoruz." Aynı zamanda yeşil bir ekonomi, laik bir devlet, modern bir eğitim sistemi ve tüm vatandaşlarına eşit muamele eden yolsuzluğun olmadığı bir ülke istiyor.

Kıbrıs sorunu yelpazesinin diğer tarafında iki milliyetçi parti, Halkın Nefesi ve Vatanseverlik Koalisyonu var.

Vatanseverlik Koalisyonu Facebook sayfasında, Basketbol Antrenörleri Derneği, Ellinas Tarım Ürünleri, Diko Paphos ve Türkiye Karşıtı İttifak gibi çeşitli kuruluşlardan yaklaşık 500 'beğeni' aldı.

Bu yıl ikinci parlamento seçimlerine katılacak olan Halkın Nefesi, aşılama ve askeri harcamalar konusunda görüşleri olan popülist, milliyetçi bir parti. Yunanistan ile Birleşik Savunma Alanı Dogma'sının yeniden canlandırılmasını, Ulusal Muhafızlara daha fazla harcama yapılmasını, topluluklardan ziyade vatandaşların siyasi eşitliğini talep ediyor.

Demokratik Cephe (Depa), muhtemelen parlamentoya girme şansı en yüksek olan yeni parti. Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapan ve Nicholas Papadopulos tarafından Diko lideri olarak görevden alınan Marios Garoyyan liderliğindeki Depa, Diko oylarından alabilir.

Merkezde ortaya çıkan siyasi boşluğu kapatmak için kurulmuş siyasetin merkez zemini olduğunu iddia ediyor. Depa, yeni gelenler arasında meclise girme şansı muhtemelen en yüksek ancak herkesin bahsettiği seçmen hoşnutsuzluğu göz önüne alındığında sürprizler olabilir.

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17/05/2021 09:58