Güney Kıbrıs’ta ilk aşı bugün yapılıyor

Haber Kıbrıs- Özel

Ziya Nasıfoğlu

Pfizer Covid-19 mRNA aşısının ilk partisi Cumartesi günü Güney Kıbrıs'a ulaştı ve aynı zamanda AB genelinde teslim edildi.

Aşılar, bugün önce bir huzurevinde, sonra da Güneyde bulunan Mağusa'daki referans hastanesinde uygulanacak.

Cyprus Mail'in haberine göre Güney Kıbrıs, AB çapındaki bir hareketin parçası olarak dört farklı ülkeden aşı siparişi verdi.

1 milyon sipariş verildi

Güney Kıbrıs’ın AstraZeneca'dan 600 bin, Johnson & Johnson'dan 200 bin ve vücuda koronavirüsün kendisini mRNA teknolojisi ile üretmesi talimatını veren yeni bir aşı türü olan Pfizer / BioNTech'ten 200 bin alması bekleniyor.

Bugün doktor ve hemşirelere aşı yapılacak

Aşı yapan ilk doktor, Mağusa referans hastanesinden Dr. Christos Kypri olacak. Dr. Christos Kypri

Hastanedeki aşıların saat 11.00 sularında yapılacağını ve 15-20 doktor ve hemşirenin aşıyı alacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı halk için bir kılavuz yayınladı ve insanlara ikinci dozu almalarını hatırlatmak için verilecek aşı kartını sundu.

Hassas gruplara öncelik verilecek

Kronik hastalıkları olan kişilere yönelik bakım evleri ve bakım evlerinin personeli ve sakinlerinden başlayarak hassas gruplara öncelik verilecek. Daha geniş nüfusun aşılanmasına yaz aylarında başlanması bekleniyor.

Randevu internet üzerinden alınacak

Devlet programları dışında, aşılar yalnızca çevrimiçi bir portal üzerinden yapılan randevularla yapılacak. Birinci ve ikinci dozlar arasında kendi kendine izolasyon gerekli olmayacak.

Aşı bulaş riskini azaltıyor

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığa göre aşı, enfekte olma riskini azaltıyor ancak aşıya rağmen bazı insanlar yine de Covid ile enfekte olabilir. Bakanlık, eğer öyleyse, insanlar iki doz aldıklarından emin oldukları sürece aşının koronavirüs ile ilişkili semptomları azaltabileceğini söyledi. Bakanlık, tüm ilaçlar gibi, hiçbir aşının da tam anlamıyla etkili olmadığını belirterek, “hijyen ve koruma uygulamalarını uygulamalıdır” dedi.

Yan etkilere neden olabilir

Aşının bir kişide koronavirüs gelişmesine neden olamayacağını açıklayan bakanlık, "Tüm ilaçlar gibi aşılar da yan etkilere neden olabilir, ancak herkeste görülmez" dedi. Bununla birlikte, bir kişi ilk dozdan sonra semptomlarla başvursa bile, daha iyi koruma için ikinci dozu alması gerektiğini vurguladı.

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27/12/2020 10:11