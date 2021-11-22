Güney Kıbrıs'ta ilk kez anti-viral Covid-19 hapı kullanılmaya başlıyor

Covid-19 için ilk antiviral hapın hafif ila orta şiddette hastalık vakalarında kullanılmak üzere Aralık ayının ikinci yarısında Güney Kıbrıs'ta kullanıma sunulması bekleniyor.

Rum Eczacılık hizmetleri başkan yardımcısı Elena Panagiotopoulou Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, EMA'nın insan ilaçları komitesinin (CHMP), ilacın acil durumda kullanılması talebini onayladığını açıkladı.

Merck Sharp & Dohme ilaç firmasının ürettiği Molnupiravir adı verilen hap, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde ağızdan alınacak.

Panagiotopoulou, Molnupiravir'in EMA tarafından lisanslanmadığını, ancak AB genelinde Covid-19 nedeniyle artan enfeksiyon ve ölümler nedenyile erken kullanım için acil olarak onaylandığını açıkladı.

Panagiotopoulou, klinik çalışmalara atıfta bulunarak, Molnupiravir'in durumu kötüleşebilecek Covid-19 hastalarında hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 50 azalttığını, virüsün çoğalıp insan vücudunun hayati bölgelerine yayılmasını engellediğini söyledi.

Panagiotopoulou, hapın hafif ila orta derecede hastalık vakası ve ciddi hastalık geliştirme için en az bir risk faktörü olanlara reçete edileceğini ifade etti

Panagiotopoulou, Güney Kıbrıs'ın "muhtemelen Aralık 2021'in üçüncü veya dördüncü haftasında" bahse konu ilaçtan "büyük miktarlarda" alacağını dile getirdi

Panagiotopoulou, tedavilerin aşının yerini almadığını ve bunun da Covid-19'a yakalanmayı önleyebileceğini vurguladı.

Panagiotopoulou, Pfizer'in antiviral hapı Paxlovid'in Aralık ayı ortalarında ruhsatlandırılmasının beklendiğini söyledi.

Paxlovid'in Covid-19'lu hastaneye kaldırılmayan yüksek riskli yetişkinlerde hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 89 azalttığının anlatan Panagiotopoulou, “Pfizer'in antiviral hapı "büyük bir ilerleme" olacak ve enfeksiyonun erken evrelerinde evde alınabileceği için Covid-19'a karşı cephaneliğe çok umut verici yeni bir katkı olacak” dedi.

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22/11/2021 11:55