Güney Kıbrıs’ta ilkokul öğretmenleri ile veliler Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta ilkokul öğretmenleri ile velilerin dün, zorunlu okul öncesi eğitimiyle ilgili talepleri için Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, yaklaşık 500 kişilik grubun, eğitim sendikalarının da desteğini alarak, ellerinde pankartlarla ve sloganlar atarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuya müdahil olarak, Eğitim Bakanlığı’na müdahale etmesini talep ettiklerini yazdı.

Gazete, öğretmenlerin, 4 yaştan başlatılması öngörülen zorunlu eğitim için, devlet okullarındaki kontenjanın yetmediği durumlarda, öğrencilerin devlet desteğiyle özel okula yönlendirilmesine karşı çıktıkları ve bu konuda düzenleme talep ettiklerini yazdı.

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24/11/2022 11:24