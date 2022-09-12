Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ana okullar bugün açılıyor

Güney Kıbrıs’ta ilkokullar, ana okullar ve özel okulların bugün açılacağı haber verildi.

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12/09/2022
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Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ana okullar bugün açılıyor

Güney Kıbrıs’ta ilkokullar, ana okullar ve özel okulların bugün açılacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokullarda 50 bin 038, ana okullarda 12 bin 803, özel okullarda ise 537 öğrencinin eğitim göreceğini yazarken, öğretmenlerin tümünün, görevlerini devralmak için 5 Eylül’den itibaren okullarına gittiklerini ekledi.

12/09/2022 10:28
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TAGS: güney, kıbrıs, anaokul, ilkokul,
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