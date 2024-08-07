Güney Kıbrıs’ta İsaak ve Solomu için etkinlik düzenlenecek

Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun 28’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle, “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi” tarafından her yıl olduğu bu yıl da etkinlikler düzenleniyor.

Alithia gazetesinde yer alan haberde “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi” tarafından İsaak ile Solomu’nun ölümünün 28’inci yılı dolayısıyla 10 Ağustos Cumartesi, her yıl olduğu gibi, İsaak ile Solomu’nun mezarlarının bulunduğu Paralimni mezarlığına Güney Kıbrıs’ın tüm şehirlerinden motosikletlilerin sürüş gerçekleştireceğini yazdı.

Baf, Lefkoşa Rum kesimi, Limasol, Larnaka ve “Mağusa” bölgesinden toplanıp yola çıkacak motosikletlilerin mezarlığa doğru süreceklerini ve saat 20.30’da Paralimni’deki mezarlıkta İsaak ve Solomu anısına bir etkinlik yapılacağını kaydeden gazete, 11 Ağustos Pazar günü ise Paralimni’deki “Agios Dimitrios” kilisesinde “Neapoli Bölge Piskoposu” Porfirios’un yöneteceği bir ayin yapılacağını belirtti.

Hükümeti, anma töreninde Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas İoannidis’in temsil edeceğini yazan gazete, törenin ardından İsaak ile Solomu’nun mezarlarına çelenk konacağını ekledi.