Güney Kıbrıs'ta işletmelere kredi kartı zorunluluğu getirildi

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17/06/2021

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Güney Kıbrıs'ta işletmelere kredi kartı zorunluluğu getirildi

Rum Bakanlar Kurulu, perakende ticaret ve hizmetler sınıfında ticaretle uğraşan tüm işletmelere kredi kartıyla yapılan ödemeleri kabul etme zorunluluğu getirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, Güney Kıbrıs’ta hizmet sektörü ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, müşterilerinin kredi kartıyla ödeme yapma isteklerini kabul zorunluluğu getirdiğini yazdılar.

Habere göre Rum hükümeti vergi kaçakçılığının önüne geçmek adına bu kararı alırken kararın gerekliliğini yerine getirmeleri için işletmelere 3 aylık süre tanındı.

 

17/06/2021 11:49
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