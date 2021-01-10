Güney Kıbrıs’ta işletmelere ve çalışanlara 400 milyon Euro’luk destek

Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun, dün, Covid-19 pandemisinden etkilenen işletmeler ve çalışanlar için 400 milyon Euro’luk destek paketi açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, bu paketin, bugüne kadarki en büyük destek paketi olduğunu ve hedefin, işten çıkarmaların önüne geçmek ve işletmelerin yaşadığı krizin aşılmasını desteklemek olduğunu yazdı.

Gazete, destek tedbirleri kapsamında taksit erteleme imkanının sunulduğunu ve belli kriterler çerçevesinde tam/yarı kapanma koşullarına bağlı olarak, maaşını alamayan kişilere maaşının yüzde 60’ının ödeneceğini kaydetti.

Haberde, yeni tedbirler kapsamında, okulların kapanmasıyla bağlantılı olarak, 15 yaş altı çocuğu bulunup çocuklarına evde bakmak zorunda olan ve çalışamayacak olan personel için de maaşının yüzde 60’ı kadar ödenek bağlandığı belirtildi.

Gazete, yeni tedbirler çerçevesinde vergi yükümlülükleri için de kolaylıklar sağlandığını ve taşınmaz sahiplerine vergi indirimi yapılacağını; ayrıca işletmelere kira sübvansiyonu sağlanacağını yazdı.

337 YENİ VAKA, 6 ÖLÜM

Gazetenin bir başka haberine göre ise, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybederken, 337 yeni vaka tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 147'ye ulaştığını yazan gazete, toplam vaka sayısının 27 bin 11 olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs'ta şu an 209 kişinin tedavi gördüğü ve bunların 53'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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10/01/2021 14:37