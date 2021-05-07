Güney Kıbrıs’ta İşsizlerin Sayısında Artış

Rum tarafındaki İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan basın bültenine göre, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılının nisan ayındaki kayıtlı işsizlerin sayısında yıllık bazda yüzde 12,6 artış meydana geldiği belirtildi.

2021 yılının nisan ayı sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 31 bin 186’ya ulaştığını yazan Alithia gazetesi, mevsimsel dalgalanmalarla, bu sayısının 34 bin 288’e yükseldiğine işaret etti.

Gazete, geçtiğimiz yılın nisan ayıyla kıyaslandığında işsizlerin sayısında 3 bin 595 kişi veya yüzde 12,6’lık artış meydana geldiğini ekledi.

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07/05/2021 13:17