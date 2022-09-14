Güney Kıbrıs’ta işsizlik Ağustos ayında arttı

 Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısının Ağustos ayında arttığı bildirildi.

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14/09/2022

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Güney Kıbrıs’ta işsizlik Ağustos ayında arttı

 Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısının Ağustos ayında arttığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Ocak ayında 13 bin 297 kişi olan işsiz sayısının, Ağustos ayında 14 bin 641 kişiye yükseldiğini yazdı.

Haberde, münhal sayısında da azalma olduğu ve bu yılın ilk üç ayındaki 12 bin 874 münhalin, ikinci üç aylık dönemde 11 bin 113’e düştüğü ifade edildi.

14/09/2022 10:30
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TAGS: güney kıbrıs, işsizlik,
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