Güney Kıbrıs’ta işsizlik bir yılda yüzde 53,8 oranında azaldı

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07/07/2022

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Güney Kıbrıs’ta işsizlik bir yılda yüzde 53,8 oranında azaldı

Güney Kıbrıs’ta işsizliğin bu yılın haziran ayında, 2021 yılı haziran ayına kıyasla yüzde 53,8 oranında azalma gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Çalışma Dairesi’nin verilerine göre şu an Güney Kıbrıs’taki kayıtlı işsiz sayısının 12 bin 332 olduğunu yazdı.

Gazete, bu yılki rakamlara bakıldığında ise, haziran ayındaki işsiz sayısının, mayıs ayındaki rakama kıyasla bin 746 kişi (yüzde 16,5) daha fazla olduğunu kaydetti.

 

 

07/07/2022 13:08
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta işsizlik bir yılda yüzde 53, 8 oranında azaldı
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