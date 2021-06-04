Güney Kıbrıs’ta işsizlik ve enflasyon rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son 3 ayda işsizler listesine 4 bin 591 kişi daha eklendiği ve işsizlerin sayısının 31 bin 287’ye ulaştığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta korona virüsün önüne geçilmesi için uygulanmakta olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla durumun düzelmeye başladığını ve nisan ayında 32 bin 186 olan kayıtlı işsiz sayısının mayıs ayı sonunda 31 bin 287’ye gerilediğini yazdı.

Alithia gazetesinde yer alan haberde ise, geçtiğimiz mayıs ayında Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyon oranının yüzde 2,4’e ulaştığı kaydedildi.

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04/06/2021 16:12