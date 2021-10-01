Güney Kıbrıs’ta işsizlikte düşüş

Rum Maliye Bakanlığı’nın, Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) dün yaptığı açıklama temelinde, Rum tarafında Ağustos ayındaki işsizlik oranının yüzde 4,4’e düştüğünü açıkladığı haber verildi.

2020 yılının Ağustos ayında yüzde 8,6 oranındaki işsizlik oranının bu yılın Ağustos ayında yüzde 4,4’e düştüğünü yazan Alithia gazetesi, bu yılın Ağustos ayında Güney Kıbrıs’taki işsizlerin sayısının 20 bin, 2020 yılının Ağustos ayında ise 39 bin olduğunu ekledi.

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01/10/2021 14:41