Güney Kıbrıs'ta “Johnson & Johnson” Aşısı İçin İkinci Doz Onayı

Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, “Johnson & Johnson” aşısı olmuş 60 yaş üstü kişilerin ikinci doz aşı olmaları için onay verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce tek doz olarak uygulanması öngörülen “Janssen-J&J” aşısını olan bazı kişilerin ikinci doz aşı olmaları yönünde karar ürettiğini yazdılar.

Habere göre kararda, daha önce Ağustos ayı sonuna kadarki sürede J&J aşısı olan 60 yaş üzerinde olanlar, riskli grupta yer alanlar, sağlık çalışanları ve bakımevi çalışan ve sakinlerinin ikici doz aşısı olmaları gerektiği vurgulandı.

İkinci doz aşı olarak ise “J&J”, “Pfizer/Biontech” ve “Moderna” aşıları yaptırılabilecek.

Rum Bakanlar Kurulu ayrıca, mevcut önlemlerin 9 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılması kararı da aldı.

MAKARİOS HASTANESİNDE YATAN ÇOCUK SAYSINDA ARTIŞ

Öte yandan Politis gazetesi, mevsimsel hastalıklar sebebiyle Makaris Hastanesi’ne yatan çocuk sayısında artış gözlemlendiğini yazdı.

Hastanede şu anda 28 çocuğun bronşit, zatürre ve benzeri enfeksiyon hastalıklarından tedavi görmekte oldukları vurgulandı.

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28/10/2021 12:13