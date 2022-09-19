Güney Kıbrıs’ta kadınların maaşı ile erkeklerin maaşı arasında yüzde 9’luk fark

Güney Kıbrıs’ta kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar arasında yüzde 9 oranında maaş farkı olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin açıklamasına göre Güney Kıbrıs’ta çalışan bir erkek çalışanın kazandığı her 100 Euro’ya karşılık, kadının 9 Euro daha az kazandığını yazdı.

Haberde, maaşların eşitlenmesi konusunda birçok çalışma yapılmasına karşın, gerek Güney Kıbrıs’ta, gerekse AB’deki diğer ülkelerde bu farkın mevcut olduğu kaydedildi.

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19/09/2022 10:49