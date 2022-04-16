Güney Kıbrıs’ta Kamu Borcu Üst Sınırlarda Tutunmaya Devam Ediyor

Rum kamu borcunun üst sınırlarda tutunmaya devam ettiği, pandemi ile Ukrayna meselesinin etkilerinin giderilmesi çabalarının ortasında muhtemel ayrıcalık taleplerinin kamu borcunu daha da artırabileceğine dikkat çekildi.

Alithia Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere dayanarak kamu Şubat 2021’de 26 milyar, Ocak 2022’de 25,25 milyar Euro olan kamu borcunun Şubat ayında 25,22 olarak şekillendiğini yazdı. Gazeteye göre Rum Meclisi Denetim komitesinin önceki günkü toplantısında, 2021 Mart sonunda 23,7 milyar olan kamu borcunun Mart 2022’de 24,68 milyar Euro’ya yükseldiğine atıf yapıldı.

Aynı gazete Rum İşverenler Örgütü (OEV) tarafından 5-15 Mart ve 7-11 Nisan tarihlerinde yapılan iki ayrı araştırmadan özellikle turizm, toptan ve perakende ticaret, sanayi, inşaat, gayrimenkul para-finans sektörlerinin ekonomik faaliyetlerinin Ukrayna krizinden olumsuz etkileneceği, iş hacimlerinin daralacağı sonucuna varıldığını yazdı.

Habere göre yüzde 82’sinin Rusya, yüzde 54,5’inin de Ukrayna ile ilişkisi bulunduğu ortaya çıkan sektör işletmelerinin ilk araştırmada yüzde 80lerde olan ekonomik faaliyetlerin etkileneceği ve iş hacimlerinin daralacağı endişesi ikinci araştırmada yüzde 91’e ulaştı.

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16/04/2022 14:15