Güney Kıbrıs'ta kamu sektöründeki istihdam rakamları

Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründeki çalışan sayısının, 2023 yılına göre bu yıl arttığı belirtildi.

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12/12/2024

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Güney Kıbrıs'ta kamu sektöründeki istihdam rakamları

 Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründeki çalışan sayısının, 2023 yılına göre bu yıl arttığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Ofisi'nin verilerine dayanarak, kamu sektöründeki çalışan sayısı 55 bin 243 olduğunu aktardı. Habere göre, kamudaki çalışan sayısı, Ocak- Kasım 2024 döneminde, 2023 yılının aynı dönemine oranla bin 698 kişi artarak, 54 bin 229 kişiye ulaştı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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