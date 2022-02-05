Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay…

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05/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay…

Larnaka’da 28 Aralık 2021’de işlenen (yüklü miktarda uyuşturucu ile ilgili davanın şahidi) Andreas Evangelu (53) cinayetini, Güney Kıbrıs’taki Merkezî Cezaevi’nde hükümlü bulunan Yorgos Hristodulos Zavrandonas’ın işlettiği ortaya çıktı.

Politis’in “Evangelu Cinayeti Düğümü Çözülüyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum polisi dün tutukladığı Larnaka’da ­sakin 19, 22 ve 27 yaşlarındaki üç Rum’un hükümlü Zavrandonas tarafından tutulduğuna, işlettiği cinayetin ücretini de uyuşturucu olarak ödediğine inanıyor.

Dün tutuklanan 3 kişiden 2’sinin başka bir uyuşturucu davası şahidini daha öldürmeyi planladığı kaydedildi.

 

 

05/02/2022 13:56
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay…, haberkibris,
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