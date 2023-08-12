Güney Kıbrıs'ta kan rezervleri sınırda

Güney Kıbrıs’taki kan rezervlerinin sınırda olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Kam Merkezi yetkilisi Andrulla Panayotu’nun, "Kıbrıs Haber Ajansı"na yaptığı açıklamaya dayanarak kan rezervlerinin sınırda olduğunu yazdı.

Habere göre Panayotu açıklamasında, kan bağışı eksikliği nedeniyle şu anda belli bir kan rezervinin bulunduğunu söyledi ve kan bağışı yapılması konusunda halka çağrıda bulundu.