Güney Kıbrıs’ta kapanma ve aşılama protesto edildi

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26/04/2021

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Güney Kıbrıs’ta kapanma ve aşılama protesto edildi

Rum yönetiminin koronavirüs vakalarındaki artış üzerine açıkladığı iki haftalık tam kapanma, başlamasına saatler kala Lefkoşa’nın Rum kesiminde protesto edildi.

İlk eylem öğle saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı önünde yapıldı. Kendilerini “Hristiyan Direnişçiler” olarak adlandıran bir grup, çeşitli sloganların bulunduğu pankartlar açtı ve zorunlu aşılara karşı broşürler dağıttı. Eylem olaysız tamamlandı.

Akşam saatlerinde ise Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü önünde başlayan ve resmi radyo TV kurumu RİK önünde devam eden protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Protestocular açıklanan kısıtlama önlemlerine ve aşılamaya tepkilerini  pankart ve sloganlarla gösterdi.

Güney Kıbrıs’ta hükümet, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanma kararı açıklamıştı.       

       

 

26/04/2021 08:38
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TAGS: güney kıbrıs, kapanma, koroanvirüs, protesto
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