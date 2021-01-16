Güney Kıbrıs’ta Kontrolsüz Drone Kullanımına Son Verildi

DRONE KULLANIMINI DÜZENLEYEN AB YÖNETMELİKLERİ UYGULAMAYA KONULDU

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16/01/2021

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Güney Kıbrıs’ta Kontrolsüz Drone Kullanımına Son Verildi

 Güney Kıbrıs’ta ‘drone’ların (insansız hava aracı) artık kontrollü bir şekilde uçacakları, çünkü 1 Ocak’tan itibaren, drone kullanımını düzenleyen AB yönetmeliklerinin uygulamaya konulduğu haber verildi.
Drone’ların insanların ve hassas yerlerin üzerinde uçmalarının artık yasaklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum kesiminde yaklaşık 3 bin drone bulunduğunun tahmin edildiğini ve düne kadar yalnızca 150 drone sahibinin ilgili izinleri almak için başvurduğunu belirtti.
Gazete, Rum kesimindeki drone sahiplerinin, Sivil Havacılık Dairesinin sağladığı operatör kayıt sistemine kaydolmalarının zorunlu olduğunu da ekledi.

16/01/2021 14:21
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TAGS: güney kıbrıs, dron
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