Güney Kıbrıs’ta korona virüsten ölen 9 kişi verilere işlenmedi

Güney Kıbrıs’ta yapılan veri kontrolünün ardından koronavirüs nedeniyle ölen ancak verilere işlenmeyen 9 kişi tespit edildi. Verilere Ağustos ayında ölen 8, geçen Aralık ayında ölen bir kişi daha eklendi.

GKRY Sağlık Bakanlığı Covid-19 ölüm sayılarını revize etti ve dahil olmayan 9 kişiyi daha ekledi. Ölen bu dokuz kişinin eklenmesi ile bu yıl 15 Eylül'e kadar ölen sayısı 535 sayısını aşarak 544'e ulaştı. Koronavirüs hastası 1 kişinin daha dün hayatını kaybetmesiyle ölen sayısı 545’e oldu.

Güncellenen verilere göre, ölenlerin yaş ortalaması 76,3 oldu. Ölen kişilerin 348'ini erkekler oluşturuyor.

Bakanlık, dahil edilen dokuz kişiyi listeledi:

12 Aralık 2020'de ölen 75 yaşında bir kadın; 88 yaşında bir kadın 3 Ağustos 2021'de öldü; 74 yaşında bir adam, 8 Ağustos 2021'de öldü; 72 yaşında bir kadın, 11 Ağustos 2021'de öldü; 74 yaşında bir adam 12 Ağustos 2021'de öldü; 78 yaşında bir adam 13 Ağustos 2021'de öldü; 65 yaşında bir adam 19 Ağustos 2021'de öldü; 76 yaşında bir adam 20 Ağustos 2021'de öldü; ve 76 yaşında bir kadın 23 Ağustos 2021'de öldü.

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17/09/2021 10:41