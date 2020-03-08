Güney Kıbrıs’ta korona virüsü paniği

Güney Kıbrıs’ta Kaymaklı Polis İstasyonu corona şüphesiyle kapatıldı.

Rum Polisi Basın Bürosu, Merkez’de bulunan 20 yaşlarındaki bir kişide corona (covid-19) belirtileri göründüğünü, şüphelinin önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Limasol Hastanesine gönderilerek karantinaya alındığını açıkladı. Polis İstasyonu’nda, şüpheliyle temas eden polisler ve diğer şahıslar tedbir amaçlı olarak kontrol altına alındılar ve evlerinde izole edildiler. Kaymaklı Polis İstasyonu’nun dezenfekte edildikten sonra açılacağı bildirildi.

08/03/2020 23:17