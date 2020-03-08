Güney Kıbrıs’ta korona virüsü paniği

ads
08/03/2020

ads
ads
Güney Kıbrıs’ta korona virüsü paniği
ads

Güney Kıbrıs’ta Kaymaklı Polis İstasyonu corona şüphesiyle kapatıldı.

Rum Polisi Basın Bürosu, Merkez’de bulunan 20 yaşlarındaki bir kişide corona (covid-19) belirtileri göründüğünü, şüphelinin önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Limasol Hastanesine gönderilerek karantinaya alındığını açıkladı. Polis İstasyonu’nda, şüpheliyle temas eden polisler ve diğer şahıslar tedbir amaçlı olarak kontrol altına alındılar ve evlerinde izole edildiler. Kaymaklı Polis İstasyonu’nun dezenfekte edildikten sonra açılacağı bildirildi.

08/03/2020 23:17
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Güney Kıbrıs’ta korona virüsü paniği, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.