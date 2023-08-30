Güney Kıbrıs'ta koronavirüs ile ilgili toplantı yapıldı

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30/08/2023

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Güney Kıbrıs'ta koronavirüs ile ilgili toplantı yapıldı

Rum Sağlık Bakanı Popi Kanari ile Bilim Danışma Konseyi arasında dün gerçekleştirilen toplantıda koronavirüse ilişkin verilerin ele alındığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili toplantı haberine geniş bir şekilde yer verirken Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin toplantı öncesinde açıklamada bulunduğunu da yazdılar.

Habere göre Kanari, Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünden bahsederken koronavirüs vakalarında az da olsa bir artış gözlemlendiğini ancak endişeye neden olacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Kanari, koronavirüse ilişkin yeni varyant sayılarının da az olduğunu söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış olması durumunda tedbirlerin alınıp alınmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Kanari, okullarda uygulanması gereken tedbirlerin ve tavsiyelerin Temmuz ayı içerisinde Eğitim  Bakanlığı'na gönderildiğini belirtti.

Kanari ayrıca durumun takip edildiğini artış olması durumunda da ek tedbirlerin alınacağını söyledi.

30/08/2023 13:57
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TAGS: Güney Kıbrıs, koronavirüs
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