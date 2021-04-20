Güney Kıbrıs’ta koronavirüs kararnameleri mahkemelik oldu

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs kararnamelerinin yasallığı, anayasaya uygunluğu ve bunlardan kaynaklanan kısıtlamalara Lefkoşa Bölge mahkemesinde itiraz edildi.

Kısıtlamalar kapsamında para cezasına çarptırılan üç müvekkilini temsil eden Avukat Nicos Klerides, yasadışı ve anayasaya aykırı kararnamelere dayandığı için cezaların geçersiz olduğunu savundu.

Klerides, kararnamelerin esasen idari eylemler olduğunu ve yasadışı olduğunu, çünkü 1989 tarihli yasanın 88. maddesine göre, bir bakanın bu tür eylemleri düzenleme yetkisine sahip olduğunu, ancak bunların onay için parlamentoya sunulmasını gerekçe gösteriyor.

Klerides, idari işlemlerin onay için meclise sunulmadığını ve bu nedenle geçersiz olduğunu iddia ediyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Klerides, müvekkillerinden birinin, o zamanki kısıtlamalara aykırı bir şekilde bir kilise hizmeti düzenlediği için para cezasına çarptırılan ve ödeme yapmayı reddeden bir rahip olduğunu söyledi.

Diğer iki davanın da benzer nitelikte olduğunu anlatan Klerides, “Bu nedenle, bir yargıç onların lehine karar verse bile, kısıtlamaların geri kalanı için mi yoksa sadece kilise hizmetleriyle ilgili olanlar için daha geniş etkileri olup olmayacağı açık değildir” dedi.

Klerides'in söylediği ikinci nokta, kararnameler geçerli olsa ve anayasa, hareket özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin kısıtlanmasına izin verse bile, bunun halkın tamamen olduğu ölçüde mahrum bırakılamayacağına dikkat çekti.

Temel özgürlüklerin, halk sağlığı ve kamu güvenliği için iki durumda sınırlandırılabileceğini savuan Klerides, "Bu özel durumda benim görüşüm, hakkın özünün etkilendiği yönündedir, bu yüzden anayasaya aykırıdır"

Üçüncü argümanı orantılılık olan Klerides, "Dolayısıyla halk sağlığına ihtiyaç var… [ama] orantılılık ilkesi bize kısıtlayıcı önlemlerin öyle bir nitelikte olması gerektiğini söylüyor ki her durumda tam olarak ihtiyaç duyulan şey bunlar olmalı ve bundan daha fazlası değil," dedi. Klerides’e göre bu çizgi aşıldı: "Halk sağlığını korumak için gerekenin ötesine geçtik, yani sınırların ötesine geçtik” ifadelerini kullandı.

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20/04/2021 13:57