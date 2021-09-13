Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı

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13/09/2021

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı

Güney Kıbrıs’ta, çok sayıda din adamı ve rahibin aşılanma konusunda itaatsizlik gösterdiğine dair izlenimin doğrulandığı ifade edildi.

Larnaka ilçesine bağlı bir manastırda geçtiğimiz gün birçok vaka tespit edildiğini ve bunun sonucunda aşısız olan 6 rahibenin Larnaka Devlet hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Rum haber kaynakları, 6 kişiden 3’ünün dün taburcu edildiğini kaydetti.

Söz konusu manastırda bulunan 12 rahibeden 11’inin koronavirüse yakalandığı belirtilen haberde, Limasol hastanesinde tedavi altında olan farklı kiliselerden 3 rahibin durumlarının ise ciddi olduğu ifade edildi.

13/09/2021 15:56
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TAGS: güney kıbrıs, koronavirüs, aşı, covid-19
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