''Güney Kıbrıs'ta Kovid vakaları artmaya devam ederse maskeler geri gelebilir''

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Güney Kıbrıs'ta Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle bazı kapalı alanlarda yasal olarak zorunlu kılınan maske takma uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini belirtildi.

Rum Sağlık Bakanı Popi Kanari'nin öğleden sonra Bilimsel İzleme Komitesi ile mevcut epidemiyolojik durum hakkında toplantı yapacağı toplantıda maske takma zorunluluğun geri gelmesi konusunun da olduğu bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısındaki artışın büyük ölçüde huzurevi sakinleri tarafından tetiklenmesi nedeniyle hükümetin huzurevlerinde maske takılmasını zorunlu kılmaya çalışabileceğine inanılıyor.

Ayrıca hükümetin kalabalık kapalı alanlarda maske takılması konusunda güçlü bir tavsiyede bulunabileceğine inanılıyor.

Aynı zamanda sağlık bakanlığının alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin merkezi noktalarında ücretsiz hızlı test merkezleri açma olasılığını da araştırdığı bildiriliyor.

Bu arada sağlık hizmetleri, halkı tüm sağlık tesisleri ve eczanelerde randevusuz olarak temin edilebilecek en son güncellenmiş koronavirüs aşısıyla aşı olmaya teşvik etti.

Sağlık hizmetleri kuruluşu (Okypy) başkanı Pambos Charilaou Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 kişinin şu anda hastanede tedavi gördüğünü, bunların üçünün yoğun bakımda olduğunu ve tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Charilaou, hastaneye kaldırılanların çoğunluğunun sonbahar aylarında Kovid-19 aşısı almadığını, bu durumun hayal kırıklığı yaratan bir aşılanma oranına sahip olduğunu ve virüsü, insanların birbirine daha sık karıştığı tatil döneminde yakalamış olabileceğini kaydetti. çeyrekler.

Ayrıca kabul edilenlerin çoğunun 75 ila 80 yaşları arasında olduğunu ve çoğunlukla huzurevlerinden geldiklerini söyledi.

Kanari öğleden sonra Kovid-19 bilimsel danışma kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.