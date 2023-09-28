Güney Kıbrıs’ta kredi miktarında artış

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında toplam kredi miktarında artış gözlemlendiği belirtildi.

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28/09/2023

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Güney Kıbrıs’ta kredi miktarında artış

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında toplam kredi miktarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak Ağustos ayındaki kredi miktarının 8.5 milyon Euro arttığını, Temmuz ayında ise kredilerin 100.3 milyon Euro azaldığını yazdı.

Mevduatların ise üst üste ikinci ayında da azaldığını yazan gazete, mevduatlarda 175.5 milyon Euro şeklinde düşüş gözlemlendiğini belirtti.

28/09/2023 12:10
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TAGS: güney kıbrıs, kredi
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