Güney Kıbrıs’ta krematoryum inşa ediliyor

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04/03/2024

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Güney Kıbrıs’ta krematoryum inşa ediliyor

Güney Kıbrıs’ta krematoryum inşası için düğmeye basıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, “M.W. Crematorium Cyprus LTD” adlı şirket tarafından tüm gereken izinlerin alındığını ve 2-3 ay içinde Baf’taki “Ayia Varvara Sanayi Bölgesi”nde inşaatın başlayacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta ölü yakma merkezlerinin işleyişi için, Kilise’nin tüm itirazlarına rağmen 8 yıl önce yasa onaylandığını; ancak bu işlemin yalnızca özel şirketler tarafından yapılmasının ve devlete ait bir krematoryuma izin verilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta şu anda, kremasyon işleminin yurtdışındaki özel merkezler aracılığıyla yapıldığını belirten gazete, yurtdışında kremasyon işleminin yaklaşık 5 bin Euro’ya mal olduğunu; Baf’taki krematoryumun çalışmaya başlamasıyla birlikte ise kremasyonun 900-1000 Euro civarında olmasının beklendiğini yazdı.

04/03/2024 12:34
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta krematoryum inşa ediliyor
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