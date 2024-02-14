Güney Kıbrıs’ta, Kuzeyden iki önemli isimle görüşme

DİSİ Başkanı Anita Demetriu, iki eski müzakereci Özersay ve Nami ile görüştü

DİSİ başkanı Anita Dimitriu, önce Özersay Başkanlığındaki HP Heyeti ile ardından Nami ile görüştüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Dimitriu, “ Bugün Sayın Bakanımızla çok verimli iki görüşme gerçekleştirdik. @KudretOzersay ve Halkin Partisi üyeleri ile daha sonra Sn. @NamiOzdil ile…

#Disy yeniden birleşme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve adanın liderlerinin BM kararları doğrultusunda iki bölgeli, ili toplumlu federasyona dayalı müzakereleri, siyasi eşitlikle yeniden başlatma kararlılığını kolektif ve koordineli bir şekilde göstermesi gerektiğine dair her yöne açık bir mesaj gönderiyor.

Toplantılarımızdan aldığımız mesajlar, geleceğe yönelik ortak kaygımızı ve çıkmazı aşmak için birlikte çalışma kararlılığımızı yansıtıyor.

Diyaloğa sadık ve kararlıyız. BM Genel Sekreteri'nin özel elçisinin çabalarını teşvik edecek olumlu bir atmosferin oluşması için bu mücadeleyi her diplomatik adımda sürdürecek ve Kıbrıslı Türk taraflarıyla temaslarımızı sürdüreceğiz.