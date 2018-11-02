Güney Kıbrıs’ta “Laiki Bank” Davası Sanıklarının Cezası Belli Oldu

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ancak batan “Laiki Bank”ın yönetim kurulunda üst düzey görevlere sahip olan ve daha önce çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulunan dört kişinin cezasının bugün belli olduğu haber verildi.

Bugün toplanan Rum Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıkları, yalan-yanlış bilgi vermek ve gizlemekle alakalı ikinci kategoride para cezasına çarptırdığını ifade eden Rum haber kaynakları, eski “Laiki Bank’ın” CEO’su Eftimios Mulutas’un 150 bin Euro, CEO yardımcısı Panayotis Kunnis ve yönetim kurulu üyeleri Neoklis Lisandru ile Markos Foros’un ise 120’şer bin Euro para cezasına çarptırıldıklarını belirtti.