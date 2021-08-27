Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa Yakınında Atık İşleme Tesisinde Yangın Çıktı

Güney KIbrıs'ta, Lefkoşa’ya bağlı Yeri'deki özellikle hurda araçların bulunduğu bir atık tesisinde akşam üzeri yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken halka uyarı yapıldı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Sivil Savunma Basın Sözcüsü Olivya Mihailidu Yeri sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle halka bölgede dolaşmama, evlerinde kalma, kapı ve pencerelerini kapalı tutma ve klimalarını kapalı sistemde çalıştırma çağrısı yaptı.

Köpükle müdahale edilmekte olan yangınla mücadeleye 5 itfaiye aracı ve personel görev yaptı.

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27/08/2021 09:10