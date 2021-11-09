Güney Kıbrıs’ta LNG’yi gaza dönüştürecek geminin inşaatına Çin’de başlandı

Güney Kıbrıs’ta Vasilikos'ta elektrik enerjisi üretmek için sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yakıtın gaz haline dönüştürecek gemide inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; çelik kesme töreni, 29 Ekim'de Çin'in Şanghay kentindeki tersanelerinde gerçekleştirildi.

Yüzer, Depolama, Gazlaştırma Birimi (Fsru) teslim edildikten sonra Vasilikos'a yanaşacaktır. Diğer taşıyıcılardan LNG alacak, LNG'yi gaza dönüştürecek ve ardından gaz kısa bir boru hattıyla Vasilikos enerji santraline karada taşınacak.

Açıklamada, 'Etyfa Prometheas' olarak adlandırılan gemide çalışmaların başlaması, Kıbrıs'taki LNG terminalinin genel projesinin şu anda ileri bir aşamada olduğuna işaret ediyor.

Buna ek olarak, Şanghay tersanesinde devam etmekte olan yükseltmeler, geminin aynı zamanda bir LNG taşıyıcısı olarak faaliyet göstermesine ve dünyanın dört bir yanına gidebilmesine olanak tanıyacak.

China Petroleum Pipeline Engineering'e verilen LNG terminali sözleşmesi, geminin kendisini, geminin yanaşacağı iskeleyi ve elektrik santraline giden boru hattını kapsıyor. Projenin tamamı 2023'ün ilk yarısında teslim edilecek.

Parasal olarak, Kıbrıs'ta şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük enerji projesi olarak tanımlanıyor.

Devlete ait Doğal Gaz Altyapı Şirketi (Etyfa), Connecting Europe Facility aracılığıyla 101 milyon Euro finansman sağladı. Diğer finansman, Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun Etyfa'nın sermayesine katıldığı 43 milyon Euro'yu; Avrupa Yatırım Bankası'ndan 150 milyon Euro ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 80 milyon Euro katkı sağlandı.

Açıklamada, elektrik üretimi için ağır akaryakıttan doğal gaza geçişin, Kıbrıs'ın sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki taahhütlerini yerine getirmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

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09/11/2021 10:38