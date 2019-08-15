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Güney Kıbrıs’ta Metamfetamin Kullanımı Arttı

Güney Kıbrıs’ta metamfetamin kullanımının arttığı bildirildi.

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15/08/2019

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Güney Kıbrıs’ta Metamfetamin Kullanımı Arttı

Güney Kıbrıs’ta metamfetamin kullanımının arttığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, AB’nin 2019 yılı uyuşturucu kullanımı raporuna göre, daha önce Güney Kıbrıs’ta kullanılmayan ve Çek Cumhuriyeti ile Slovakya’da sınırlı miktarda kullanılan metamfetamin türü uyuşturucunun, artık Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığını ve bu kullanımın giderek arttığının gözlemlendiğini yazdı.

Haberde, kentsel atık analizleri sonucu ortaya çıkan bilgilerin, özellikle Limasol’da metamfetamin ve Ecstasy türü uyuşturucu kullanıldığına işaret ettiği belirtildi.

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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, Metamfetamin
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