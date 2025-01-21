Güney Kıbrıs’ta milletvekiline, araç kullanırken video çektiği için soruşturma Rum Polisi, Demokrat Parti (DIKO) Milletvekili Chrysanthos Savvides'in sosyal medyada yol güvenliği yasalarını çiğnediğini gösteren bir video yayınlamasının ardından, hakkında soruşturma başlattı.

Hem Meclis Eğitim hem de Ulaştırma komitelerinde görev yapan Baf Milletvekili, emniyet kemeri takmadan hareket eden bir araçtayken ilkokul sorunlarını içeren bir video paylaştı. Paylaşım sonrası sosyal medyada eleştiriler oluşunca, Siber Suçlar Birimi inceleme başlattı. Trafik Dairesi de olası trafik ihlali hakkında soruşturma yürütüyor. Suçlu bulunursa, Savvides, sürüş güvenliğine önem vermediği ve emniyet kemeri takmadığı için her biri 150 €'luk sabit cezalarla karşı karşıya kalacak. Güney Kıbrıs’ta bir milletvekilinin yol güvenliği yasalarını ihlal ettiği tespit edilmesi durumunda meclis dokunulmazlığı, trafik suçlarını kapsamıyor.