Güney Kıbrıs’ta Molnupiravir ilacını yaklaşık bin kişi kullandı

“Merck” şirketinin korona virüse karşı geliştirdiği “Molnupiravir” ilacını, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık bin kişinin kullandığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Eczacılık Hizmetleri Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulu, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, ilacın Rum tarafında bugüne kadar 984 hastaya verildiğini ve bunların yalnızca yüzde 7’sinin hastanede tedavi olmasının gerektiğini belirtti.

İlacın kullanılmasının akabinde ölüm meydana gelmediğini, aynı zamanda ilacın kullanımıyla ilgili olarak Rum tarafında istenmeyen yan etkiler görülmediğini de dile getiren Panayotopulu, ilacın kullanılmasının akabinde, şu ana kadar başka bir ülkede de, ölüm kayda geçirilmediğini sözlerine ekledi.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 3,52… HASTALARIN YÜZDE 55’İ AŞISIZ…

Gazete başka bir haberinde ise, dün yapılan testlerin sonucunda Rum tarafında 3 bin 473 yeni Covid vakası tespit edildiğini ve 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, aynı zamanda pozitiflik oranının ise yüzde 3,52’ye ulaştığını ifade etti.

Gazete, 8 Mart tarihine kadar olan veriler temelinde, hastanelerde korona virüs tedavisi görenlerin yüzde 55’inin aşısız olduklarını, mevcut hastaneye yatışlar temelinde ise, kısmi aşılıların oranının yüzde 8, tam aşılıların oranının yüzde 2, takviye dozuyla birlikte tam aşılı olan kişilerin oranının ise yüzde 35 olduğunu ekledi.

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11/03/2022 11:48