Güney Kıbrıs’ta “Molnupiravir (msd)” 166 hastaya verildi

Alithia gazetesi, Kovid’le mücadelede kullanılmaya başlanan “Molnupiravir (MSD)” ilacının Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 166 hastaya verildiğini, bu hastalardan sadece iki tanesinin hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyduklarını yazdı.

Gazete, söz konusu ilacın, hastaların ciddi semptomlar göstermesinin önlenmesi amacını taşıdığını belirtirken, ilacı etkinliğinin kesin olarak bilinebilmesi için, ilacı alan 166 hastadan kaçının ilacı almadığı halde ciddi semptom gösterebileceklerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

İlacın etkinliğinin daha kesin bilinebilmesi adına tüm AB üyesi ülkelerden verilerin değerlendirileceğini de vurguladı.

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03/02/2022 11:40