Güney Kıbrıs’ta mülteci sayısında patlama yaşandı

Denizden veya KKTC üzerinden Güney’e mülteci ve düzensiz göçmen girişlerinin her yıl yeni bir rekor yaptığı, siyasi sığınma başvurularının da son 4 yılda ikiye katlandığı ve Rum nüfusunun yüzde 3,6’sına ulaştığı haber verildi.

Haftalık Simerini, “Mültecilerde Patlama” başlığıyla manşete çektiği araştırma dosyasında, 2019’da yapılan siyasi sığınma başvurularının 2018’e göre yüzde 70,84 arttığını, 2004’ten bu yana uluslararası koruma statüsü verilenlerin sayısının da 11 bin 29’a ulaştığını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, Güney’deki nüfusun 875 bin 900’e ulaştığını, bugün siyasi sığınma talebi olan kişi sayısının 31 bin 200 olduğunu ve bu sayının, Güney’in nüfusunun yüzde 3,6’sına tekabül ettiğini belirtti.

Güney’in en çok mülteci aldığı ilk 10 ülkenin Suriye, Somali, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Mısır, Sri Lanka, Irak, Kamerun olduğunu yazan gazete, 10 mülteciden 6’sının Güney’e KKTC üzerinden geçtiğini savundu.

02/02/2020 17:13