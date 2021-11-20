Güney Kıbrıs’ta mülteciler için özel sınıf açılıyor!

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20/11/2021

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Güney Kıbrıs’ta mülteciler için özel sınıf açılıyor!

Mülteci çocuklarının normal sınıflara alınmasından önce yeterli Rumca öğrenecekleri özel (hazırlık) sınıfları oluşturulmasına karar verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün görüştüğü OELMEK (Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) Başkanı Kostas Hacisavvas ve OLTEK (Teknik Eğitim Öğretmenler Sendikası) Başkanı Panayotis Lisandru ile yaptığı görüşmede mülteci çocukların Rum tarafında eğitim alabilmesi ve iletişim kurabilmesi için önce Rumca öğrenmesi gerektiğinde uzlaşıya varıldı.

Hacisavvas ile Lisandru,  görüşme sonrasında basına yaptıkları açıklamada Prodromu’dan gelen bu öneriyi benimsediklerini, şimdi hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

20/11/2021 13:06
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta mülteciler için özel sınıf açılıyor!
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