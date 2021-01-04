Güney Kıbrıs’ta mutasyon paniği!

Güney Kıbrıs’ta bugün çıkan yerel vakalar arasında mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

Güney Kıbrıs Covid-19 ile mücadelede zor günler yaşamaya devam ediyor. Dün tespit edilen ve Güney Kıbrıs’a İngiltere’den gelen 12 Covid-19 vakasında görülen mutasyona uğramış virüs, bugün de yerel bir vakada tespit edildi.

Avrupa’ya ilk defa İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu Covid-19 virüsü normal Covid-19 virüsünden daha hızlı yayılıyor.

Virüsün artış hızı İngiltere’de vaka sayılarını 2’ye katlarken Güney Kıbrıs’ta vaka artışı yaşanması bekleniyor. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta tam kapanma konusu masada.

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04/01/2021 20:02