Güney Kıbrıs’ta mutasyon paniği!
Mutasyonlu Covid-19 virüsü Güney Kıbrıs’ta yerel vakalara sıçradı…
04/01/2021
Güney Kıbrıs’ta bugün çıkan yerel vakalar arasında mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildiği açıklandı.
Güney Kıbrıs Covid-19 ile mücadelede zor günler yaşamaya devam ediyor. Dün tespit edilen ve Güney Kıbrıs’a İngiltere’den gelen 12 Covid-19 vakasında görülen mutasyona uğramış virüs, bugün de yerel bir vakada tespit edildi.
Avrupa’ya ilk defa İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu Covid-19 virüsü normal Covid-19 virüsünden daha hızlı yayılıyor.
Virüsün artış hızı İngiltere’de vaka sayılarını 2’ye katlarken Güney Kıbrıs’ta vaka artışı yaşanması bekleniyor. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta tam kapanma konusu masada.