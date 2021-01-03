Güney Kıbrıs’ta mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gelen 19 kişiye yapılan testlerin, 12’sinde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Rum Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den Güney Kıbrıs’a gelen insanlar üzerinde yapılan testlerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tanımlanan mutasyona uğramış Covid-19 türünün Güney Kıbrıs’ta görüldüğünün açıkladı.

Testler İngiltere'den Güney Kıbrıs’a gelen ve Covid-19 testleri pozitif çıkan 19 kişi üzerinde nöroloji ve genetik Enstitüsü (CING) tarafından gerçekleştirildi. Bunlardan 12 yeni virüs ile enfekte olduğu tespit edildi. Öte yandan İngiltere'den Güney Kıbrıs’a gelen herkesin örnekleri CİNG'E gönderiliyor. Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “6 ve 20 Aralık tarihleri arasında gelenlerden alınan 19 örnekten, 12 yeni VOC 202012/01 virüsü tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

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03/01/2021 15:44