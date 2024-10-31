Güney Kıbrıs'ta nakit kullanımına kısıtlama getirilmesi gündemde

Güney Kıbrıs’ta hizmet ve ürün alımlarında nakit ödemelerin 10 bin euroyla kısıtlanması gündemde.

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31/10/2024

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Güney Kıbrıs'ta nakit kullanımına kısıtlama getirilmesi gündemde

Güney Kıbrıs’ta hizmet ve ürün alımlarında nakit ödemelerin 10 bin euroyla kısıtlanması gündemde.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta hizmet ve ürün alımlarında nakit ödemelerin 10 bin euroyla kısıtlanmasını öngören bir yasa tasarısının gündemde olduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu tasarının AB tüzüğü çerçevesinde düzenlendiğini belirtirken, son üç yıllık dönemde havaalanlarından Güney Kıbrıs’a 120 milyon euronun sokulmuş olmasının da tasarının hazırlanmasında etkili olduğunu aktardı.

31/10/2024 12:20
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TAGS: Güney Kıbrıs, nakit
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