Güney Kıbrıs’ta nefrolog eksikliği nedeniyle hastalar çile çekiyor

Güney Kıbrıs’ta nefrolog eksikliği nedeniyle hastaların çile çektiği bildirildi.

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13/10/2023

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Güney Kıbrıs’ta nefrolog eksikliği nedeniyle hastalar çile çekiyor

Güney Kıbrıs’ta nefrolog eksikliği nedeniyle hastaların çile çektiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, böbrek hastalarının nefrolog bulamadıkları için ceplerinden para ödeyerek farklı ilçelere gitmek ve diyalize girmek zorunda kaldıklarını kaydederek, yıllardır bu sorununun çözülemediğini yazdı.

Gazete, nefrolog istihdamı için 2020 yılından bu yana “Mağusa Bölgesi” hastaneleri için 23 kez, Larnaka bölgesi hastaneleri için de 16 kez münhal açıldığını, ancak bu münhallere yerleştirilebilecek nefroloji uzmanı bulunamadığını belirtti.

Haberde, böbrek hastalarının her yıl yüzde 15 artış gösterdiği de ifade edildi.

13/10/2023 12:23
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TAGS: Güney Kıbrıs, nefrolog, haber, kıbrıs
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